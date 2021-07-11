

وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان

غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجهين إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان؛ لافتتاح فعاليات معرض «صنع في مصر»، الذي تشرف على تنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر بدولة جنوب السودان



حريصون على تلبية احتياجات أسواق القارة السمراء

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دول حوض النيل؛ للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول، وبما يعزز أهداف التنمية المستدامة بها ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري واقتصاداتها على حد سواء، مشيرةً في هذا الاطار الى ان تنظيم هذا المعرض يعكس إيمان الدولة المصرية بدورها نحو أشقائها من الدول الإفريقية من خلال توفير احتياجات الأسواق الإفريقية بمنتج مصري متميز ذو سعر تنافسي يلبي رغبات واحتياجات المستهلك الإفريقي.



707 آلاف دولار حجم التبادل التجاري مصر وجنوب السودان

وأضافت «جامع» أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان، بلغ العام الماضي نحو 707 آلاف دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضر والفاكهة والسكر والزجاج والقطن، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام الصادرات المصرية؛ للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان وتلبية احتياجاتها من المنتجات المصرية وذلك نظرًا لما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة وقبول كبير لدى المستهلك الجنوب سوداني.

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منتجات يدوية وحرفيةوأشارت الوزيرة إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة، التي تشمل الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات، فضلًا عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويضم منتجات يدوية وحرفية لـ 9 عارضين تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحتاجها سوق دولة جنوب السودان الشقيقة.