أكدت وزارة الدفاع الفلبينية مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية كان على متنها 92 شخصا ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.
أفادت شبكة CNN نقلاً عن قائد القوات المسلحة سيريليتو سوبيجانا ، قوله" أن الطائرة العسكرية من طراز C-130 كانت تنقل جنودًا من كاجايان دي أورو في مينداناو إلى مقاطعة سولو ".
قال التقرير ان الطائرة تحطمت فى قرية باتيكول القريبة، وأظهرت محطة تلفزيون محلية صورًا لحطام الطائرة يحترق ويتصاعد منها الدخان الكثيف .
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