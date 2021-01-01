

تحطم طائرة عسكرية تحطم طائرة عسكرية

أكدت وزارة الدفاع الفلبينية مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية كان على متنها 92 شخصا ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.



أفادت شبكة CNN نقلاً عن قائد القوات المسلحة سيريليتو سوبيجانا ، قوله" أن الطائرة العسكرية من طراز C-130 كانت تنقل جنودًا من كاجايان دي أورو في مينداناو إلى مقاطعة سولو ".



قال التقرير ان الطائرة تحطمت فى قرية باتيكول القريبة، وأظهرت محطة تلفزيون محلية صورًا لحطام الطائرة يحترق ويتصاعد منها الدخان الكثيف .

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وذكرت شبكة سي إن إن الفلبينية أن سوبيجانا قال إنه تم إنقاذ 40 شخصًا على الأقل ويتم علاجهم في مستشفى عسكري في جولو.وكانت الطائرة تقل 92 فردا من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم.وقال التقرير نقلا عن وزير الدفاع دلفين لورينزانا إن البقية كانوا من أفراد الجيش الذين كانوا يؤدون الخدمة.وبحسب ما ورد، فقد تم انتشال 17 جثة على الأقل خلال جهود الإنقاذ.تم نشر رجال إطفاء وعسكريين ومدنيين لإخماد الحريق وتركزت عمليات الإنقاذ على انتشال الناجين من موقع التحطم .