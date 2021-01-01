واشنطن: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة بدون نتيجة

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واشنطن: لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة بدون نتيجة

قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «سنستمر في المناقشات مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، ونؤكد على ضرورة عودة أطراف الأزمة إلى التفاوض».

وأضاف في تصريحات صحفية: «لا نريد مفاوضات بشأن سد النهضة بدون نتيجة، ويجب أن يكون هناك توافق على إطار مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي».

وأكد أنه «لا يجب أن تفرض أي دولة إطارًا معينًا لمفاوضات سد النهضة، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة الفنية».

المصدر: المصرى اليوم

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