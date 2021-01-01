

واشنطن تفرض عقوبات علي 34 شركة صينية.. وبـكين ترد واشنطن تفرض عقوبات علي 34 شركة صينية.. وبـكين ترد

انتقدت وزارة التجارة الصينية إدراج نظيرتها الأمريكية 34 شركة صينية لقائمتها الاقتصادية السوداء، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.



وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة الصينية إن إدراج الشركات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد الاقتصاد والتجارة الدولية".



ووصفت الوزارة الصينية هذا الإجراء بأنه "قمع غير مسؤول" للشركات الصينية.

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وأضاف البيان "أن الصين سوف تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على شركات أخرى ذات صلة بممارسات الجيش والسياسة الصينية تجاه الأقلية المسلمة من الإيغور، وتسهيل الصادرات إلى روسيا وإيران.وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن هذه الشركات عوقبت "لتورطها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".أمريكا تعاقب 34 شركة لعلاقتها بالصينأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على 34 شركة وكيانات أخرى ذات صلة بممارسات الجيش والسياسة الصينية تجاه الأقلية المسلمة من الإيغور، وتسهيل الصادرات إلى روسيا وإيران.وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن هذه الكيانات عوقبت "لتورطها أو خطر التورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".وبحسب البيان، توجد 14 منها في الصين وتشترك في سياستها تجاه الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، مضيفا أن بكين "تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".ووفقا للبيان، شارك خمسة كيانات أخرى في مساعدة الجيش الصيني في الحصول على ليزر وتقنيات أخرى لتحديث جيشه.وقالت وزارة التجارة إن ثمانية كيانات عوقبت لتصديرها التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، بينما وُضعت سبعة أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي.