

واتساب يقدم ميزة جديدة تتعلق بالفيديوهات لمستخدمي أندرويد واتساب يقدم ميزة جديدة تتعلق بالفيديوهات لمستخدمي أندرويد

يعمل واتساب WhatsApp، على العديد من الميزات الجديدة لجعل منصة المراسلة أفضل من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن تسمح إحدى الميزات القادمة التي قد تطرحها خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك قريبًا للمستخدمين بتحديد جودة الفيديو قبل مشاركته مع جهات الاتصال الخاصة بهم.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، يفتقر واتساب في الوقت الحالي، خيار تحديد جودة مقاطع الفيديو التي يريدونها قبل مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم على التطبيق، حيث يبلغ الحد الأقصى لحجم ملف المرسل عبر خدمة الدردشة الاجتماعية، حوالي 16 ميجابايت لجميع الوسائط التي يتم إعادة توجيهها من خلال نظامه الأساسي.



وذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، أن الميزة المعروفة باسم "جودة تحميل الفيديو"، تم رصدها في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب التي تحمل رقم v2.21.14.6 لنظام أندرويد، وتأتي الميزة على غرار خاصية تحديد جودة الفيديو على تطبيق تيليجرام.

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وتشير لقطة الشاشة التي شاركها فريق WABetaInfo، إلى أن المستخدمين سيحصلون على الخاصية الجديدة كخيار ضمن النظام الأساسي لخدمة المراسلة، سيتيح لهم القدرة على الاختيار من بين ثلاثة خيارات، الخيار الأول وهو تحديد جودة الفيديو تلقائيا، وهو الإعداد الموصى به، وخيار ارسال الفيديو بـ أفضل جودة، في حين يمكن استخدام الخيار الأخير لتوفير استهلاك البيانات.وفي الوقت الحالي، لا يسمح واتساب للمستخدمين بإرسال مقاطع فيديو يزيد حجمها عن 16 ميجابايت، أي ما يعادل حوالي 90 ثانية إلى ثلاث دقائق كما ذكرت الشركة في صفحات الأسئلة الشائعة الخاصة بها.من غير الواضح ما إذا كان حد الحجم هذا سيستمر في مكانه عند ظهور ميزة الدقة العالية الجديدة.ميزة أخرى يقتبسها واتساب من تيليجرامالجدير بالذكر أن فريق واتساب يختبر ميزة أخرى مقتبسة من تطبيق تيليجرام سيتم إطلاقها قريبا، وهي ميزة "العرض مرة واحدة View Once"، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن رؤيتها مرة واحدة فقط، وهي خاصية مشابهة إلى حد ما لميزة الرسائل المختفية، فعند إرسال رسالة إلى أي شخص، فإنها ستختفي من المحادثة مباشرة عندما يراها المستلم.