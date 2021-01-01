

هواوي تقلب الموازين وتكشف أحدث هواتف Nova 8 بنظام أندرويد هواوي تقلب الموازين وتكشف أحدث هواتف Nova 8 بنظام أندرويد

كشفت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها التي تعمل بنظام أندرويد، ويأتي هاتف Nova 8i بإمكانيات متطورة وسعر منافس، الذي قد يساعد عملاقة التقنية الصينية على استعادتها مكانتها في سوق الأجهزة المحمولة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف هواوي الجديد، أحدث إصدارات عائلة "نوفا 8"، والتي تتضمن أربعة طرازات هي Nova 8 5G و Nova 8 Pro 4G و Nova 8 Pro 5G وNova 8 SE، وينطلق إصدار nova 8i كخامس أعضاء التشكيلة المتوسطة الفئة.



وحصل هاتف هواوي الجديد Nova 8i، على شاشة منحنية بدون حواف من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، و يمتاز بهيكل بتصميم عصري مقاوما للماء والغبار ويبلغ وزنه 190 جرام.

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ويعمل هاتف هواوي Nova 8i، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والمطور بتقنية 11 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي الجديد بواجهة المستخدم EMUI 11 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، بدون خدمات جوجل.ويحزم هاتف هواوي Nova 8i، بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، وتدعى الشركة الصينية أنها تنتقل من 0 إلى 60% خلال 17 دقيقة، و شحنها بالكامل في 38 دقيقة، باستخدام الشاحن المرفق بقدرة 66 وات، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.وتحتوي اللوحة الخلفية لهاتف هواوي Nova 8i، على أربع كاميرات داخل إعداد دائري الشكل، يتكون من وحدة استشعار أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة، و بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات لونية، هي الفضي والأزرق والأسود.سعر هاتف هواوي Nova 8iيبلغ سعر هاتف هواوي Nova 8i، حوالى 260 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري).