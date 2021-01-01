

هواوي تجلب لعبة أندرويد شهيرة إلى متجر AppGallery هواوي تجلب لعبة أندرويد شهيرة إلى متجر AppGallery

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن تعاونها مع شركة روفيو موبايل Rovio، كأحدث شراكة لها لإضافة تطبيقات وألعاب جديدة لتوسيع محفظة متجر تطبيقات AppGallery.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يثمر تعاون كل من "روفيو"، و هواوي، عن إضافة لعبة الفيديو الشهيرة Angry Birds 2، إلى منصة متجر تطبيقات الشركة الصينية.



ويهدف تعاون هواوي مع شركة تطوير ونشر ألعاب فيديو روفيو انترتينمنت "Rovio"، إلى جهود عملاقة التقنية الصينية، في تطوير نظام بيئي داخلي يمكن أن يكون مساويا ومنافسا لخدمات الشركات الأمريكية مثل جوجل وأبل.

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تحميل لعبة أنغري بيردز 2وبدءا من اليوم، أصبحت لعبة Angry Birds 2 متاحة على متجر هواوي AppGallery، ويمكن لمستخدمي أجهزة الشركة الصينية تحميل لعبة الطيور الغاضبة من خلال هذا الرابط هنا.وكما أعلنت الشركة الصينية، أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريبًا استخدام سمات Huawei Themes لعرض علامة Angry Birds 2 التجارية المخصصة، بما في ذلك وجوه الساعة للأجهزة القابلة للارتداء Watch Fit و Watch 3.وسيتمكن مستخدمو هواتف هواوي من الاستمتاع بإصدار عام 2015 من لعبة الألغاز الشهيرة، للتقدم والتغلب على الخنازير الخضراء، كما تشجعهم الشركة الصينية على إنفاق بعض الأموال داخل المتجر.عروض حصرية بمتجر AppGalleryولذلك، تقدم هواوي لمستخدمي متجر تطبيقاتها، بعض العروض الترويجية، من بينها استرداد نقدي بنسبة 50٪ على أول معاملة داخل اللعبة و 20٪ على المعاملات الأخرى.وكشفت شركة الترفية وتطوير الألعاب Rovio، في بيان صحفي لها، أن تطبيقات الألعاب تأتي في مقدمة تطوير متجر التطبيقات الصيني AppGallery، إذ يضم متجر حاليا تطبيقات مخصصة لألعاب الموبايل ابنسبة 500٪ مقارنة بالعام الماضي.وذلك إلى جانب علامة تبويب منفصلة للألعاب تتيح لك العثور على محتوى معين بسرعة وسهولة داخل متجر آب جاليري.ويشار إلى أن هواوي أطلقت مؤخراً مركز الألعاب HUAWEI GameCenter في أكثر من 33 دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يوفر منصة شاملة لخدمات الألعاب.وسيتمكن المستخدمون من خلال HUAWEI GameCenter، من الوصول إلى قسم الطلب المسبق على الألعاب، التي لم يتم إطلاقها بعد، إلى جانب الألعاب الجديدة والشائعة، والحصول على بعض العروض الحصرية للاستمتاع بألعابهم المفضلة.ويعد متجر تطبيقات هواوي AppGallery، واحدا من أفضل ثلاثة أسواق إلكترونية على مستوى العالم، مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، حيث يضم مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية بـ 18 فئة مختلفة، تحتل تطبيقات الألعاب صدارة قائمة المتجر مع توفير أكثر من 500% من الألعاب مقارنة بالعام الماضي.