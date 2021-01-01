

هواتف iPhone 14 ستصل مع شاشات LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز هواتف iPhone 14 ستصل مع شاشات LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز

أشارت العديد من التقارير إلى أن الهاتف iPhone 13 Pro سيحتوي على شاشة LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز بينما سيحتوي هاتف iPhone 13 العادي على شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز والسبب ببساطة هو أن Samsung هي الشركة الوحيدة التي يمكنها صنع شاشات LTPO OLED بمعدل 120 هرتز وليس لديها السعة لجميع أجهزة iPhone.، والآن ظهر تقرير جديد يشير إلى أن جميع هواتف iPhone 14 ستصل مع شاشات LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز.



ويقول هذا التقرير الجديد الصادر من The Elec إن شركة LG قد تدخل في تصنيع شاشات OLED مع لوحة خلفية LTPO للوفاء بالطلب الذي لا تستطيع Samsung تلبيته، لذلك تجري LG Display محادثات مع شركة Avaco (الشركة التي تركز على تصنيع معدات لتصنيع الشاشات) لإنشاء خطوط إنتاج في LG لتصنيع هذا النوع من الشاشات، ومع ذلك لن تحدث هذه الحركة إلا إذا أعطت Apple الضوء الأخضر لذلك من المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أشهر لنرى كيف ستنشئ LG خط إنتاج جديد لشاشات LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز حتى تتمكن من تغطية جميع إصدارات iPhone 14.

في البداية ستلبي LG الطلبات المتعلقة بطرازات iPhone 14 القياسية وإذا سمحت الطاقة الإنتاجية بذلك فيمكنها أيضا البدء في تصنيع شاشات لطرازات Pro مما يسمح لشركة Apple بتنويع عرض شاشات أجهزة iPhone الخاصة بها مما يقلل الاعتماد على شركة Samsung.



وكانت التقارير السابقة قد تحدثت عن إمكانية وجود مستشعر لبصمات الأصابع أسفل الشاشة في هواتف iPhone 14، ومع ذلك ننتظر وصول تسريبات وتقارير جديدة لمعرفة المزيد من التفاصيل على سلسلة هواتف آيفون 14 القادمة في عام 2022.