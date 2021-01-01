

هواتف iPhone 12 تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتحقق مبيعات 100 مليون وحدة هواتف iPhone 12 تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتحقق مبيعات 100 مليون وحدة

حققت هواتف iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية رقما قياسيا جديدا في المبيعات الخاصة بها، حيث وصلت إلى بيع 100 مليون وحدة بعد 7 أشهر فقط من إطلاقها، وذلك بفارق كبير عن هواتف iPhone 11 .



وبحسب موقع GSMArena فإن مبيعات هواتف iPhone 12 والتي تم إطلاقها في شهر أكتوبر العام الماضي، قد حققت مبيعات أعلى بنسبة 22٪ مقارنة بهواتف iPhone 11 التي صدرت فى العام السابق لها .



مبيعات هواتف iPhone 12 تتفوق على هواتف iPhone 11

قد يعجبك أيضا...

واستطاع هاتف iPhone 12 Pro Max أن يكون هو الهاتف الأكثر شعبية من بين هواتف السلسلة الأربعة حيث يمثل 29 ٪ من إجمالي المبيعات ، ارتفاعًا من 25 ٪ لـ 11 Pro Max العام الماضي كما حقق الهاتف ارتفاعا من 12 % إلى 40 % في الولايات المتحدة بقارق كبير عن سابقه iPhone 11 .وجاء فى المرتبة فى الثالثة هاتف iPhone 12 Pro بحصة 3 % ، ولم يستطع الهاتف الأصغر فى المجموعة iPhone 12 mini أن يأتى فى المرتبة الرابعة، حيث جاء هاتف iPhone 11 بدلا منه واستحوذ على أكثر من 2٪ من الشحنات العالمية.وتمكنت هواتف iPhone 12 خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضى، من تحقيق61 % من إجمالى مبيعات آبل فى الولايات المتحدة الأمريكة، حيث كان هاتف iPhone 12 هو الأكثر مبيعا فى الهواتف.