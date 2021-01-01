هندسة عين شمس تحتفل بالمتفوقين حاملي الشهادة المزدوجة مع جامعة إيست لندن

تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، بأوائل دفعات طلاب كلية الهندسة الحاصلين علي الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة التي تبلغ ١١ برنامجا بالشراكة مع جامعة ايسن لندن، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية.
وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحً اليوم الأحد الموافق ٤ يوليو بقصر الزعفران.
جدير بالذكر أن د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تفقد صباح اليوم ، بمرافقة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. أحمد جلال عميد كلية الزراعة ود. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ود. ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا ود. نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.
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