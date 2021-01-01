صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، أن المخاطر المرتبطة بعملية تكميم المعدة أو أي عملية من عمليات السمنة قليلة جدا على عكس ما يشاع، وحتى لو وجدت بعض المخاطر، فهي لا تقارن بالمخاطر التي من الممكن أن تتسبب بها الأمراض المقترنة بالسمنة وزيادة الوزن.
وقال الفولى في تصريحات صحفية تعتمد العملية بشكل رئيسي على تقليص جزء من المعدة حتى لا تستطيع استيعاب أي كميات أخرى من الطعام، وتسيطر عملية التكميم على الإحساس بالجوع، وتناول الاشخاص لكميات هائلة من الطعام والذي يعد السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن.
وأوضح، أن مرض السمنة يحدث عندما تتكرر العادات الغذائية والحياتية الخاطئة، مما يجعل الجسم غير قادر على الهضم بشكل كامل، فيخزن الكبد الفائض على هيئة خلايا دهنية تتراكم في مناطق متفرقة من الجسم وبالتالي فعملية تكميم المعدة من أهم العمليات أو الإجراءات لإنقاص الوزن.
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التعليقات على هل عملية تكميم المعدة لها مخاطر ؟.. اعرف الحقيقة
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