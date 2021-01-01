

هل تختلف المستويات الصحية للكوليسترول حسب العمر؟! هل تختلف المستويات الصحية للكوليسترول حسب العمر؟!

يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في حدوث مشكلات صحية كبيرة، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي.



ويمكن أن يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك حدوث انسداد في الأوعية الدموية، ما قد يتسبب في إصابة الشخص بسكتة دماغية أو التعرض لمشاكل في القلب. ومن خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن للعديد من الأشخاص خفض مستوى الكوليسترول لديهم إذا كان مرتفعا جدا، بينما قد يحتاج البعض إلى تناول دواء لهذه الحالة.



ما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول؟

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يمكن أن يحدث ارتفاع الكوليسترول بسبب عوامل نمط الحياة، مثل تناول الأطعمة الدهنية أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن وشرب الكحول والتدخين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضا.ما الذي يمكن أن تكتشفه اختبارات الكوليسترول؟يمكن أن تقيس الاختبارات، الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (يسمى LDL أو غير HDL)، والدهون الثلاثية، وهي مواد دهنية مماثلة للكوليسترول الضار.ويساعد كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة على التخلص من الكوليسترول في الشرايين، لكن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يتسبب في انسداد الشرايين.ما مستويات الكوليسترول الطبيعي حسب العمر؟من حيث العمر، لا تختلف المستويات الصحية للكوليسترول كثيرا بالنسبة لمعظم البالغين، وفقا لـ MedicalNewsToday.ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون مستويات الكوليسترول التي يجب أن يستهدفها شخص ما مختلفة عن شخص آخر بسبب عوامل مثل الظروف الصحية.ويمكن أن يساعد التحدث إلى الطبيب في إعطاء إشارة أوضح لما يجب أن يهدف إليه الشخص فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول لديه.وبالنسبة للأطفال، تختلف أدلة مستوى الكوليسترول قليلا عن مستويات البالغين.ووفقا لـ Healthline، توضح مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن مستويات الكوليسترول للأطفال هي كما يلي (ملغ/ ديسيلتر):جيدة:• الكوليسترول الكلي - 170 أو أقل.• كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة - أعلى من 45.• كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة - أقل من 110.• الدهون الثلاثية - أقل من 75 لدى الأطفال بعمر 0-9؛ أقل من 90 لدى الأطفال 10-19.خط الحدود:• الكوليسترول الكلي - 170-199.• كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة - 40-45.• كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة - 110-129.• الدهون الثلاثية - 75-99 لدى الأطفال 0-9؛ 90-129 لدى الأطفال 10-19.عالي:• الكوليسترول الكلي - 200 أو أعلى.• كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة - 130 أو أعلى.• الدهون الثلاثية - 100 أو أكثر لدى الأطفال 0-9؛ 130 أو أكثر لدى الأطفال من 10 إلى 19 عاما.منخفض:• الكوليسترول الكلي - غير متوفر.• كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة - أقل من 40.• الكوليسترول الضار - غير متوفر.• الدهون الثلاثية - غير متوفر.