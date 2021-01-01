هل أصبح ريتشارد برانسون رائد فضاء بعد رحلة فيرجن جالاكتيك (فيديو)

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هل أصبح ريتشارد برانسون رائد فضاء بعد رحلة فيرجن جالاكتيك (فيديو)

في 5 مايو 1961، قاد القائد آلان شيبرد مركبته الفضائية Mercury Freedom 7 إلى ارتفاع شاهق يبلغ 116 ميلاً فوق سطح الكوكب ليصبح أول أمريكي يصل إلى مدار الأرض، في يوم الأحد الماضي، اصطحب السير ريتشارد برانسون إلى ارتفاع 50 ميلًا على متن سفينة الفضاء

ثنائية الوحدة التابعة لشركة فيرجين جالاكتيك، بطريقة ما، يعد هؤلاء الرجال الآن رواد فضاء.

يكمن التناقض هنا في حقيقة أنه منذ بداية عصر الفضاء، لم تتطور قوى الكواكب الخارجية في العالم أبدًا لإضفاء الطابع الرسمي على المكان الذي ينتهي فيه الغلاف الجوي للأرض وأين يبدأ الفضاء.

حتى داخل البيروقراطية الفيدرالية الأمريكية، تستخدم الوكالات المختلفة معايير مختلفة، ما يعتبره التحكم في مهمة ناسا هو حافة الفضاء هو في الواقع مسافة 26 ميلاً أبعد من المكان الذي تقوم فيه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والقوات الجوية الأمريكية بترسيم حدود الغلاف الجوي.

المصدر: الوفد

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