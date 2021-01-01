

هاتف جديد يتحدى أحدث أجهزة هواوي وسامسونغ هاتف جديد يتحدى أحدث أجهزة هواوي وسامسونغ

أعلنت شركة ZTE منذ مدة عن هاتفها الجديد Axоn 30 Pro الذي طورته ليكون من بين أقوى المنافسين في سوق الأجهزة المحمولة القادرة على العمل مع شبكات 5G.



وأتى الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.3/7.9) ملم، وزنه 186 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.



وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G الحديث المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 660.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بقدرات ممتازة بأربع عدسات بدقة (64+64+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبرشاحن باستطاعة 55 واطا.