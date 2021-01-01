

صك الأضحية صك الأضحية

نويت ذبح شيء لله لكشف الضر هل صك الأضحية يكفي؟ سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.







وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه جائز شرعًا ويكفي صك الأضحية.

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وقال الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صك الأضحية ليس صدقة، وإنما هو صك صحيح، مشيرًا إلى أن توكيل الأفراد في التضحية هو أمر جائز شرعًا.وأوضح «وسام» خلال إجابته عن سؤال: « هل صك الأضحية صدقة؟»، أنه ليس صدقة وإنما هو صك أضحية صحيح، منوهًا بأن توكيل الأفراد أو المؤسسات في التضحية هو أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه، فليس من شرط المُضحي أن يذبح بنفسه وأن يوزع الأضحية بنفسه، أو أن يأخذ شيئًا منها، بل يجوز له أن يوكل عنه من يذبحها له.صك الأضحيةوأضاف أنه الآن هناك مؤسسات معروفة ومعتمدة، خاصة ليس كل مُسلم يتيسر له الذبح، لذا يمكنه أن يؤدي شعيرة الأضحية بشراء الصك وتوكيل تلك المؤسسات في أن تُضحي عنه وله بذلك ثواب الأضحية.