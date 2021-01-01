

نوكيا تقاضي أوبو بسبب انتهاك براءات الاختراع نوكيا تقاضي أوبو بسبب انتهاك براءات الاختراع

قدمت شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا العديد من شكاوى انتهاك براءات الاختراع ضد العلامة التجارية للهواتف الذكية OPPO فيما يتعلق براءات الاختراع الأساسية (SEP) وبراءات الاختراع غير SEP، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.



وفقًا لـ GSMArena، فإن براءات الاختراع هذه تتعلق بالاتصال والواجهة وميزات الأمان ويتم تقديم الشكاوى في الأسواق الأوروبية والآسيوية.



قال التقرير إن علامتي الهواتف الذكية OPPO و Nokia وقعتا اتفاقية ترخيص متعددة السنوات في 2018 ويبدو أن العقد قد انتهى.

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أصدرت شركة الاتصالات الفنلندية بيانًا رسميًا يفيد بأن أوبو رفضت عرض تجديد العقد، لذا كان عليها اتخاذ إجراءات قانونية لأن Oppo تواصل استخدام تلك البراءات.ذكرت تقارير إعلامية أن OPPO وجدت تصرف نوكيا صادمًا واتهمتها بإهانة ترخيص براءة الاختراع بموجب شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND).وقالت شركة الهواتف الذكية: "تحترم OPPO وتحمي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها والأطراف الثالثة، وقد التزمت بالتعاون الحميد في ترخيص براءات الاختراع في الصناعة"، تعارض OPPO المشاورات غير المعقولة مثل استخدام التقاضي كأداة".قال المتحدث باسم نوكيا: "يعتقد أنه لا تزال هناك طريقة بناءة أكثر للتعامل مع الوضع".قال التقرير إن نوكيا لديها الكثير من براءات الاختراع في جعبتها ووقعت اتفاقيات تحمل حقوق الملكية مع Samsung و Apple و LG و Lenovo وحتى Blackberry.لم تكشف كلتا الشركتين عن مدى قرب تكاملهما، كشفت مذكرة مسربة جديدة أن OnePlus ستصبح العلامة التجارية الفرعية لـ OPPO.لمزيد من أخبار قسم التكنولوجيا تابع alwafd.news