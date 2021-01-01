نهائي دوري الأبطال دون جماهير.. وفقاعة طبية قبل 3 أيام من المباراة



نهائي دوري الأبطال نهائي دوري الأبطال

أوضح مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ FIlGoal.com أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون بدون حضور جماهيري.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو الجاري.



وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نسقنا مع كاف على عدم حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد رفض السلطات الصحية المغربية خوفا من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بين الجماهير المسافرة وأبلغنا كاف بذلك".

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وأضاف "السلطات الصحية أكدت عدم وجود أزمة حتى الآن في دخول فريق كايزر تشيفز للبلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وسيتم تجهيز كافة الإجراءات الاحترازية التي تسبق النهائي".وأتم "سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية قبل النهائي بيومين أو ثلاثة أيام وذلك بعد خضوع الفريقين لمسحة كاف الرسمية".