ننشر رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي



القبول بمرحلة رياض الأطفال القبول بمرحلة رياض الأطفال

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا لـ الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي .







ويمكن لمن يهمه الأمر، الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي من خلال الرابط التالي : http://prim.emis.gov.eg/reception_parents.aspx

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خطوات استعلام ولي الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائياضغط على الرابط التالي http://prim.emis.gov.eg/show_childs_prev_regist.aspxادخل الرقم القومي لولى الامرادخل كلمة المرور ( مع العلم أن كلمة المرور هى التى قام ولى الامر بكتابتها عند انشاء الحساب الخاص به )اضغط تسجيل دخولوكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عمليات قبول و فحص ملفات التلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي (للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات) خلال الفترة من اليوم 1/7/2021 إلى 31/7/2021 نهاية يوليو الجاري.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى (للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات)، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:‏ http://emis.gov.egوحددت وزارة التربية والتعليم التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم إلكترونيًا كما يلى:بالنسبة للمدارس الرسمي يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطلب ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.بالنسبة للمدارس الرسمي لغات يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط، كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم ويتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائيبالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص (عربى ـ لغات) تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي.