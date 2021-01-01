نصائح لقائدي السيارات.. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

ربما يصاب قائدي السيارات بالعديد من المشاعر المقلقة، و يرجع السبب نحو الأعطال الفنية الخاصة بالمنظومة الميكانيكية للسيارة، و التي تتنوع بين حالة المحرك، و حركة التبريد و التي تشمل العديد من النقاط، بالإضافة إلى الأمور المفاجئة مثل تعطل بطارية السيارة أو انفجار احدة الإطارات، فكل من هذه العوامل كافية أن تدخل مالك المركبة في العديد من الحسابات، و لكن تبقى المشكلة الكبرى و التي تشغل الكثير هي ضعف عزم المحرك.
و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات حول كيفية زيادة عزم السيارة.
- درجة نقاء الوقود و فلتر البنزين
يجب أن نتأكد من درجة نقاوة البنزين المستخدم، و الابتعاد تمامًا عن الوقود منخفض الجودة و العمل على استخدام بنزين درجة 92 أو 95، و ذلك للحد من الشوائب و الرواسب، و التي تنال من قوة العزم للمحرك، بالإضافة إلى امداد الطاقة داخل محطات الوقود المعتمدة، كما يجب ان نطمئن على حالة مضخة الوقود و تغيير فلتر البنزين، و الذي يتسبب في الكثير من مشكلات ضعف عزم السيارة
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