نتائج تخلفات مقرر مبادئ الحاسب الآلي لجميع الشعب في تربية عين شمس

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اعتمد الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتائج تخلفات مقرر مبادئ الحاسب الآلي لجميع شعب أساسي 2021 ولجميع الشعب أدبي والعلمية ويمكن للطلاب معرفة نتائج امتحان مبادئ الحاسب الآلي من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



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برامج جديدة كلية التربية جامعة عين شمس

كشفت الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

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وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن شروط القبول للطلاب هي كالآتي:1_ أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات2_ أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية3_ أن يجتاز الطالب مستوى اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التدريس5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة أولىوأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .2_ الكلية الأولى في تقديم البرنامج في مصر3_ بعد التخرج يكون الطالب معلم stem وهو تخصص نادر في مصر4_ يكون الخريج قادرا على التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية5_ منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.وأكد عميد تربية عين شمس إنه يوجد شرطين فقط للتشعيب:1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم2_ يتم التشعيب وفقا للإجراءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وبأعداد تتناسب وإمكانات الكلية وإعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب على البرامج من قبل الطلاب.