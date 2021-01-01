

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية من خلال هذا الرابط، والذي خصصته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة، موضحة أن التقديم لا يزال مستمرا حتى الآن، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إتباع كافة التعليمات عند التقديم على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق أول سبتمبر المقبل.



إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية أول سبتمبر المقبل

وأضافت أنه تم فتح باب التدقيم لتنسيق رياض الأطفال التجريبية مرة أخرى حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، لافتة إلى أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، يتم من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، مشددة على جميع المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.



وأوضحت المديرية، أن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لسكان محافظة القاهرة فقط، ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، مؤكدة أنه في حالة القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة، مشددة على ضرورة دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري، عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

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وتابعت مديرية التربية والتعليم، أن أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية، مشددة على أن متابعة نتائج التنسيق مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، مؤكدة أنه سيتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يوما، ويمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل أو التجريبية، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا، لافتة إلى أن إعلان نتائج القبول بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.