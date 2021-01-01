كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي يتوقع أن يلاقي رواجا كبيرا لمواصفاته المتطورة وقدراته التصويرية العالية.
وسيأتي هاتف Motorola Edge 20 الجديد بهيكل بمقاس (163.3/76.1/7.9) ملم، وزنه 190 غ.
وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها لهذا العام
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