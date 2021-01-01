موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها لهذا العام

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موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها لهذا العام

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي يتوقع أن يلاقي رواجا كبيرا لمواصفاته المتطورة وقدراته التصويرية العالية.

وسيأتي هاتف Motorola Edge 20 الجديد بهيكل بمقاس (163.3/76.1/7.9) ملم، وزنه 190 غ.

وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف مع شبكات 5G بكفاءة عالية بفضل معالج QualcommSM8250- Snapdragon 870 5G، فضلا عن انه مزود بمعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما زودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4230 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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