

مواصفات وأسعار هاتف Realme C21Y مواصفات وأسعار هاتف Realme C21Y

في شهر مارس الماضي أعلنت شركة ريلمي عن الهاتف Realme C21، والآن أطلقت الشركة نسخة مشابهة لهذا الهاتف تحت مسمى Realme C21Y مع بعض الاختلافات البسيطة التي تجعله يقدم أداء أفضل من الهاتف السابق حيث يضم معالجا أكثر تقدما ويضم 3 كاميرات في الخلف ونفس مواصفات C21 العادي تقريبا، وخلال هذا المقال دعونا نتعرف على السعر والمواصفات الرئيسية لهذا الهاتف الجديد.



مواصفات Realme C21Y

تم تصميم هاتف ريلمي الجديد حول شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف Realme C21Y يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

الهاتف Realme C21Y يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة Unisoc T610 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Realme UI 1.0.

بطارية الهاتف ريلمي C21Y تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB)، وهذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم الشحن العكسي بالإضافة إلى أنه يضم منفذا مخصصا لزيادة المساحة التخزينية ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.



سعر الهاتف Realme C21Y

الهاتف Realme C21Y متوفر حاليا للشراء من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت وموقع Realme Vietnam باللونين الأزرق والأسود وذلك بسعر يبلغ حوالي 155 دولارا أمريكيا.