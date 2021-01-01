

مواصفات وأسعار هاتف Energizer U680S مواصفات وأسعار هاتف Energizer U680S

أعلنت الآن شركة Energizer التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات المصنعة للبطاريات في العالم عن الهاتف Energizer U680S من الفئة الاقتصادية مع بطارية ضخمة للغاية مقارنة بالسعر حيث يضم بطارية بسعة 7000 ملي أمبير وسعر لا يتخطى الـ 145 دولارا كما أن هذا الهاتف يضم كذلك مواصفات جيدة للغاية دعونا نتعرف عليها الآن.



مواصفات Energizer U680S

هذا الهاتف الجديد من شركة انرجايزر يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1640×720 وبجودة HD+ بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب صغير في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، والهاتف Energizer U680S يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل والكاميرا الماكرة بدقة 2 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا VGA كما أن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف Energizer U680S يحتوي على معالج CPU ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر ويحتوي كذلك على معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.

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وبالنسبة للبطارية فتعتبر هي الشيء الأبرز في هذا الهاتف حيث تأتي بسعة 7000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C الجديد، وعلاوة على ذلك فإن هاتف Energizer الجديد يتميز بمنفذ microSDHC مخصص لزيادة مساحة التخزين ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعمه لمكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Energizer U680Sيبلغ سعر الهاتف Energizer U680S حوالي 142 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام، مع العلم أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الربع الثالث من العام الجاري 2021.