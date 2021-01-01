

مواصفات وأسعار هاتف Energizer Hard Case G5 مواصفات وأسعار هاتف Energizer Hard Case G5

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Energizer U680S ميسور التكلفة قامت شركة انرجايزر أيضا بإزاحة الستار رسميا عن هاتف قوي تحت مسمى Energizer Hard Case G5 مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية كبيرة بالإضافة إلى أن هذا الهاتف مقاوم للماء والغبار ومقاوم للسقوط على الخرسانة وبخصوص المواصفات الأخرى فدعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Hard Case G5.



مواصفات الهاتف

هاتف Energizer Hard Case G5 يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.3 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 كما أن هذا الهاتف يأتي بالمعالج MediaTek Dimensity 800U 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 ويحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.



هذا الهاتف الجديد يضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب، وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا فائقة الاتساع، ويضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بالإضافة إلى أن الهاتف Energizer Hard Case G5 يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



بطارية الهاتف Hard Case G5 تأتي بسعة 5000 ملي أمبير ولم يتم الكشف عن وجود شحن سريع ولكن سيتم شحن البطارية من خلال المنفذ الأحدث USB Type‑C، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69 حتى 1.2 متر لمدة 30 دقيقة وأيضا مقاوم للسقوط على الخرسانة حتى 1.2 متر، ويتميز بمنفذ مخصص لاحتواء كارت ميموري microSD ويدعم مكبر الصوت والراديو FM وخاصية NFC.

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سعر الهاتف Energizer Hard Case G5الهاتف Energizer Hard Case G5 سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الربع الأخير من العام الجاري بسعر يبدأ من 592 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.