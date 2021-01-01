في ظل استعداد شركة سامسونج للإعلان عن الهاتف Samsung Galaxy M22 ظهر اليوم تسريب جديد كشف لنا عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف والتي سنعرضها عليكم خلال هذا المقال الجديد.
مواصفات الهاتف Samsung Galaxy M22
هذا الهاتف القادم سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها ستحتوي على ثقب صغير في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف Samsung Galaxy M22 سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق دقتها 2 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل أيضا ومع ذلك فإن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
سيتم تشغيل هاتف سامسونج الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 كما أنه سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI Core 3.1 وسيتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.
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التعليقات على مواصفات الهاتف Samsung Galaxy M22 تظهر قبل الإعلان الرسمي
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