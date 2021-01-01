

من الأزرق إلى الأسود.. ما هي شاشة الموت في ويندوز 11 ؟ من الأزرق إلى الأسود.. ما هي شاشة الموت في ويندوز 11 ؟

تعتبر شاشة الموت الزرقاء واحدة من أشهر إشارات التحذير عند حدوث خطأ في نظام الويندوز من مايكروسوفت، واستمرت الشاشة في أنظمة الويندوز حتى ويندوز 10 ، ولكن قررت مايكروسوفت هذه المرة تغيير شاشة الموت من اللون الأزرق للأسود بعد إعلانها عن نظام التشغيل الأحدث ويندوز 11 .



وبحسب موقع Gizmodo فإن شاشة الموت الجديدة في نظام ويندوز 11 أثارت استياء عدد لا يحصى من المستخدمين ، حيث كانت شاشة الموت الزرقاء من مايكروسوفت هي الدعامة الأساسية في نظام الويندوز على مر السنين، ولكن الآن بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، حيث بدت شاشة الموت الزرقاء تحصل على تحول مع لون جديد تمامًا، وهو اللون الأسود.



وفقًا لموقع The Verge ، بينما لم يتم تنفيذ شاشة الموت السوداء الجديدة بالكامل في أحدث إصدار من المعاينة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، حيث تحولت إلى خلفية سوداء جديدة لتعطل النظام ، ومن المحتمل أن تتطابق بشكل أفضل مع شاشات تسجيل الدخول السوداء الجديدة وإيقاف التشغيل في نظام التشغيل ويندوز 11 .

لماذا غضب المستخدمون من شاشة الموت الجديدة في نظام ويندوز 11 ؟وأحدثت شاشة الموت الجديدة باللون الأسود تغييرا كبيرا حيث ظلت شاشة الموت الزرقاء التقليدية منذ ويندوز 8 حتى ويندوز 10 ، مما أدى لتعود المستخدمين على اللون الأزرق بدلا من اللون الأسود.ونظرًا لأن الشاشة السوداء الجديدة لم يتم تنفيذها رسميًا بعد في ويندوز 11 ، فإن أولئك الذين يقومون بتشغيل أول معاينة لنظام ويندوز 11 سيحتاجون إلى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لرؤية bsod الجديد.وأدى تغيير شاشة الموت الزرقاء إلى اللون الأسود ، في التسبب في بعض الارتباك بين مستخدمي ويندوز ، حيث يوجد بالفعل معنى للحصول على شاشة سوداء للموت ، والتي تحدث عادةً عندما يتجمد الويندوزعلى شاشة سوداء أثناء تثبيت نظام التشغيل وذلك نظرا لوجود مشكلة كبيرة أو خطأ فادح في النظام .



