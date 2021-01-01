من الأزرق إلى الأسود.. ما هي شاشة الموت في ويندوز 11 ؟

تعتبر شاشة الموت الزرقاء واحدة من أشهر إشارات التحذير عند حدوث خطأ في نظام الويندوز من مايكروسوفت، واستمرت الشاشة في أنظمة الويندوز حتى ويندوز 10 ، ولكن قررت مايكروسوفت هذه المرة تغيير شاشة الموت من اللون الأزرق للأسود بعد إعلانها عن نظام التشغيل الأحدث ويندوز 11 .
وبحسب موقع Gizmodo فإن شاشة الموت الجديدة في نظام ويندوز 11 أثارت استياء عدد لا يحصى من المستخدمين ، حيث كانت شاشة الموت الزرقاء من مايكروسوفت هي الدعامة الأساسية في نظام الويندوز على مر السنين، ولكن الآن بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، حيث بدت شاشة الموت الزرقاء تحصل على تحول مع لون جديد تمامًا، وهو اللون الأسود.
وفقًا لموقع The Verge ، بينما لم يتم تنفيذ شاشة الموت السوداء الجديدة بالكامل في أحدث إصدار من المعاينة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، حيث تحولت إلى خلفية سوداء جديدة لتعطل النظام ، ومن المحتمل أن تتطابق بشكل أفضل مع شاشات تسجيل الدخول السوداء الجديدة وإيقاف التشغيل في نظام التشغيل ويندوز 11 .
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