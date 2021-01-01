ملامح القانون ٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (انفوجراف)

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صورة الخبر: ملامح القانون ٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (انفوجراف)
ملامح القانون ٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (انفوجراف)

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انفوجراف أعده مركز التطوير التكنولوجي بإحدي إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، كتوعية لطلاب الثانوية العامة بملامح القانون٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشملت ملامح قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات :

١/ يعاقب بالحبس والغرامة كل من طبع أونشر أو أذاع أو روج أسئلة الأمتحانات أو اجوبتها.

٢/ يعاقب بالحبس والغرامة:

الشروع في ارتكاب أی من الأفعال الأتية: كل من طبع أو نشر أو اذاع أو روج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، والحكم بحرمان الطالب من أداء الامتحان ويعتبر راسبا.

صورة الخبر: ملامح القانون ٢٠٥ لعام ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (انفوجراف)

المصدر: الدستور

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