

مقتل 42 شخصا على الأقل فى هجمات لمسلحين على مدنيين شمال غرب نيجيريا مقتل 42 شخصا على الأقل فى هجمات لمسلحين على مدنيين شمال غرب نيجيريا

لقى ما لا يقل عن 42 شخصا مصرعهم فى هجمات "قطاع طرق" بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".



وبحسب الصحيفة، نقلا عن مصادر محلية، وقعت الهجمات في خمس محليات بمنطقة فارو، مساء الخميس، وبحسب أحد السكان المحليين، وصل قطاع الطرق على متن أكثر من 100 دراجة نارية، وفتحوا النار العشوائي على الناس، وأحرقوا المنازل ومحلات البقالة.



يذكرأن، اختطف مسلحون نحو 140 طالبًا من مدرسة داخلية بولاية "كادونا" شمال غربى نيجيريا، خلال آخر عملية تُنفذ في تلك المنطقة.

ونقل تليفزيون قناة "فرانس 24"، عن مدرسين قولهم إن من بين الطلاب المختطفين 25 طالبًا تمكنوا من الفرار من قبضة الخاطفين، مضيفين أن موقع باقي المختطفين غير معروف حتى الآن.

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ويأتي الحادث بعد ساعات من تنفيذ مسلحين لعملية اختطاف أخرى في وقت سابق اليوم لثمانية موظفين في المركز الصحي للولاية ذاتها.وقالت الشرطة المحلية في نيجيريا، تم خطف 8 موظفين يعملون في منشأة صحية شمال غرب البلاد.وأوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.وتعاني نيجيريا، أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في إفريقيا (200 مليون نسمة)، من انعدام الأمن، كما تشهد عمليات خطف تنفذها مجموعات إجرامية بدرجات متفاوتة من التنظيم للمطالبة بفدية.يذكر أن عمليات الخطف تستهدف في السابق أثرياء أو موظفين أجانب في القطاع النفطي، لكنها باتت الآن تشمل جميع الطبقات الاجتماعية، حتى الفقيرة منها.