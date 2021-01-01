لقى ما لا يقل عن 42 شخصا مصرعهم فى هجمات "قطاع طرق" بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وبحسب الصحيفة، نقلا عن مصادر محلية، وقعت الهجمات في خمس محليات بمنطقة فارو، مساء الخميس، وبحسب أحد السكان المحليين، وصل قطاع الطرق على متن أكثر من 100 دراجة نارية، وفتحوا النار العشوائي على الناس، وأحرقوا المنازل ومحلات البقالة.
يذكرأن، اختطف مسلحون نحو 140 طالبًا من مدرسة داخلية بولاية "كادونا" شمال غربى نيجيريا، خلال آخر عملية تُنفذ في تلك المنطقة.
ونقل تليفزيون قناة "فرانس 24"، عن مدرسين قولهم إن من بين الطلاب المختطفين 25 طالبًا تمكنوا من الفرار من قبضة الخاطفين، مضيفين أن موقع باقي المختطفين غير معروف حتى الآن.
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التعليقات على مقتل 42 شخصا على الأقل فى هجمات لمسلحين على مدنيين شمال غرب نيجيريا
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