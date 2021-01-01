

مفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5.. مفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5..

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق جهازها اللوحي Mi Pad 5، والذي يعمل بنظام أندرويد وقد كشفت أحدث التسريبات عن مفاجأة جديدة سيأتي بها جهاز الحاسب الدفتري الجديد.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شهادة ضمن قاعدة بيانات الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، التي تظهر عدة صور لتصميم حافظة لوحة المفاتيح تمتاز بمكان مخصص لتثبيت القلم الإلكتروني stylus لجهاز Mi Pad 5.



إضافة إلى ذلك، صمم ملحق لوحة المفاتيح لتابلت شاومي Mi Pad 5، بفتحة مربع مخصصة للكاميرا الخلفية أعلى الجزء العلوي، وتوضح الصور عدم وجود لوحة تتبع ضمن حافظة الجهاز اللوحي المستقبلي.

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تسريبات تكشف مواصفات تابلت شاومي Mi Pad 5وأظهرت التسريبات السابقة، بعضا من مواصفات تابلت شاومي Mi Pad 5 المرتقب، حيث سيحزم الجهاز اللوحي بطارية كبيرة بقوة 8520 مللي أمبير في الساعة، وسيقدم الجهاز تصميم ثلاثي لإعدادات الكاميرا الخلفية، مشابه لتصميم كاميرا سلسلة هواتف شاومي الرائدة Mi 11.وسيتم تشغيل حاسب شاومي اللوحي القادم Mi Pad 5، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، بينما سيعمل الطراز الاحترافي Mi Pad 5 Pro، بواسطة معالج ميديا تك من نوع Dimensity 1200.وذكرت التسريبات أيضا، بأن إصدار الـ Pro من حاسب شاومي اللوحي Mi Pad 5، سيأتي بشاشة تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وتبلغ دقتها 2560 × 1600 بكسل.ومن المتوقع إطلاق سماعات شاومي اللاسلكية Mi Pads الجديدة، في وقت لاحق من هذا الشهر.يذكر أن شاومي تعمل على تقنية جديدة، حيث أشار تقرير جديد إلى أن عملاقة التقنية الصينية ستقدم كاميرا أمامية مطورة مخفية أسفل الشاشة بتصميم جديد أفضل.وأوضحت أحدث التسريبات أن شركة شاومي لم تكتفي بإدراج كاميرا سيلفي تحت الشاشة، بل ستصبح غير مرئية تماماً، حيث ستكون العدسة الجديدة غير مرئية للعين المجردة عندما لا تكون قيد التشغيل.ووفقا لحساب التسريبات الشهير Ice Universe، من المتوقع أن تشق التكنولوجيا الجديدة طريقها إلى هاتف شركة المستقبلي Mi MIX 4، بعدما أخفقت في إدراجها لهاتفي Mi 10 Ultra و Mi 11 Ultra.