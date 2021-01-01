معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الأقصر صورة لطفل مولود مكتوب على إحدى أذنيه لفظ الجلالة. ولادة الطفل بقرية اصفون وتبين أن الطفل ولد بقرية اصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر ، وظهرت الصور الطفل برفقة والده رضوان كروش . وجاءت تعليقات المتابعين بـ “ سبحان الله ” و “ عظمة الخالق ” و “ يتربي فى عزك ” و “ يابنات يحفظه ”.

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك