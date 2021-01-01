معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

آخر الأخباراخبار المسلمين › معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

صورة الخبر: لفظ الجلالة على أذن طفل
لفظ الجلالة على أذن طفل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الأقصر صورة لطفل مولود مكتوب على إحدى أذنيه لفظ الجلالة.

ولادة الطفل بقرية اصفون
وتبين أن الطفل ولد بقرية اصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر ، وظهرت الصور الطفل برفقة والده رضوان كروش .

وجاءت تعليقات المتابعين بـ “ سبحان الله ” و “ عظمة الخالق ” و “ يتربي فى عزك ” و “ يابنات يحفظه ”.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87237

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager