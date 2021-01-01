نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021".
ووفقًا للإنفوجرافيك، نجحت مصر في التقدم 38 مركزًا رغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتي أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر في 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت بؤرة للوباء.
وجاءت الولايات المتحدة بعد مصر في المرتبة الـ 71، والبرازيل في المرتبة الـ 129.
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التعليقات على مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)
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