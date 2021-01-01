مصدر أمني يوضح حقيقة واقعة فيديو سيدة دمياط مع ضابط المرور

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واقعة فيديو سيدة دمياط مع ضابط المرور

نفى مصدر أمنى صحة ما جاء بمقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة "بإدارة مرور دمياط" بطلبه تحريك سيارتها لركن "الونش" مكانها ، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى إرتكابها مخالفة (إنتظار خاطىء) .

وأشار المصدر إلى أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له إنتظار خاطىء لإحدى السيارات قيادة "الشاكية" فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية فقامت بالسير مسافة 30 متر وتوقفت بالإنتظار الخاطىء مرة أخرى فتوجه إليها وقام بسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم إتباع تعليمات المرور والإنتظار الخاطىء ، وبالفحص تبين إنتهاء مدة رخصة التسيير.

المصدر: elbalad

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