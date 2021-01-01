نفى مصدر أمني مصري الأنباء المتداولة عن مقتل مواطن وإصابة آخر في مدينة أسوان بهجوم مسلح.
ونقلت وكالة "صدى البلد" المصرية عن المصدر نفيه الأخبار التي تناقلتها مواقع إخبارية عدة، حول هجوم مسلح مزعوم في منطقة أسوان جنوب شرقي مصر، نفذه 6 مسحلين حاولوا سرقة المجنى عليه، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخر.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عار من الصحة.
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التعليقات على مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن بهجوم مسلح في أسوان
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