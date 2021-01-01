مصادر :التعويض المتفق عليه مع السفينة إيفر جيفن الأعلى فى العالم



السفينة إيفر جيفن السفينة إيفر جيفن

قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن إعلان ممثلى سفينة "إيفر جيفن" وهيئة قناة السويس التوصل لاتفاقية نهائية للتسوية يعتبر أمرًا شديد الأهمية، حيث إن تلك الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة استمرت نحو ستة أيام، ومرت الفترة الماضية بجولات من المفاوضات بين الطرفين.



وكشفت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، وفقًا لمصادر خاصة، أن التعويض المتفق عليه يعتبر ضمن أعلى قيمة تعويض فى العالم عن حادث بحرى.



شددت الإعلامية على أن الرسالة الأهم التى ترغب مصر في إيصالها للعالم، هي أن القاهرة أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم كون قناة السويس شريان الحياة للعالم، كما أن مصر ترحب بشركائها لكن في سياق القانون.



وأكدت "لميس الحديدى"،أن نادى الحماية والموقعين على العقد شكروا هيئة قناة السويس على جهودها، وتابعت:"أعلى قيمة لحادث بحرى فى العالم".

