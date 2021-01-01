مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ



فوائد صحية لتناول البطيخ فوائد صحية لتناول البطيخ

يأتى البطيخ فى مقدمة الفواكه الصيفية التى تشعر الجسم بالانتعاش وتجعله قادرا على مواجهة الحر خلال الصيف، ولكن لا تقتصر فوائد البطيخ على ترطيب الجسم بل يساعد فى حمايته من العديد من الأمراض.







نقدم لكم أهم فوائد البطيخ الصحية وفقا لما جاء فى موقع “healthline”.

قد يعجبك أيضا...

يساعدك على الترطيبفى أوقات الحر الشديد يجب علينا شرب الماء بكميات وفيرة للحفاظ على رطوبة الجسم، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الحر، ومن المثير للاهتمام أن البطيخ يحتوي على 92٪ ماء، هذا يجعله مرطبًا ويساعدك على الشعور بالشبع.قيمة غذائية عاليةيعد البطيخ من أقل الفواكه فى السعرات الحرارية، فقط 46 سعرًا حراريًا لكل154 جرامًا، وفي نفس الوقت غنى بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الكاروتينات، وفيتامين سي، والألياف ومضادات الأكسدة.الوقاية من السرطانيساهم فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على مادة الليكوبين، حيث درس الباحثون الليكوبين والمركبات النباتية الفردية الأخرى في البطيخ ووجدوا أن تأثيرها مضادة للسرطان وبالتالي يقلل من احتمالات الإصابة به.يحسن صحة القلبتصنف أمراض القلب أنها ضن الأسباب الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويحتوي البطيخ على العديد من المكونات الصحية للقلب ، بما في ذلك الليكوبين والسيترولين والفيتامينات والمعادن الأخرى.يقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدييقلل البطيخ من حدوث الالتهابات والأضرار الناتجة عن الأكسدة، لأنه غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات مثل الليكوبين وفيتامين سي، وهما من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في البطيخ ويتسبب الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة إلى حد كبير.يمنع التنكس البقعييوجد اللايكوبين في عدة أجزاء من العين، حيث يساعد في الحماية من الأكسدة والالتهابات، وقد يساعد اللايكوبين في الحفاظ على صحة العين والحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر(AMD) بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.يخفف وجع العضلاتالسيترولين وهو حمض أميني موجود في البطيخ ، قد يقلل من وجع العضلات، كما أنه متوفر كمكمل غذائي.ومن المثير للاهتمام أن عصير البطيخ يبدو أنه يعزز امتصاص سيترولين، ويتمتع عصير البطيخ ببعض الإمكانات كمشروب للشفاء بعد التمرين، وقد يكون السيترولين مسئولاً جزئياً عن تأثيره في تخفيف وجع العضلات.مفيد للبشرة والشعريوجد فى البطيخ فيتامين أ و سي وهما ضروريان لصحة الجلد والشعر، وهناك العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ مفيدة لشعرك وبشرتك.ويساعد البعض في الحفاظ على نضارة البشرة، بينما يحمي البعض الآخر من حروق الشمس.يحسن الهضميحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف وكلاهما مهم للهضم الصحي.