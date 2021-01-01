اشتدت مشاكل تلسكوب هابل الفضائي، حيث قالت وكالة ناسا إن الكمبيوتر الاحتياطي معطل أيضًا، بعد ما يقرب من أسبوعين من ظهور مشكلات التلسكوب لأول مرة، فإن الاختبارات الأولية أظهرت أن الكمبيوتر الاحتياطي عانى من نفس الخلل الذي يعاني منه جهاز الكمبيوتر الرئيسي، وهو جهاز من ثمانينيات القرن الماضي يتحكم في أجهزة هابل العلمية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت ناسا في البيان: "أظهرت الاختبارات أن مجموعات عديدة من قطع الأجهزة هذه من كل من الكمبيوتر الأساسي والنسخ الاحتياطي واجهت نفس الخطأ، فإن أوامر الكتابة أو القراءة من الذاكرة لم تكن ناجحة".
ويبحث الفريق الآن في الأجهزة الأخرى باعتبارها بسبب المشكلة المحتمل، بما في ذلك وحدة القيادة / منسق بيانات العلوم (CU / SDF)، ولم يتم تشغيل الكمبيوتر الاحتياطي منذ أن تم تثبيته في عام 2009 خلال مهمة الصيانة الأخيرة لهابل.
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التعليقات على مشكلة تلسكوب هابل تزداد وناسا لا تتمكن من حلها بعد تعطل الكمبيوتر الاحتياطى
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