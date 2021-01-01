أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" التي أطلقت يوم 30 يونيو الماضي قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية.
ووفقا للمؤسسة، التحمت المركبة في الساعة الرابعة من فجر يوم 2 يوليو الجاري بوحدة "البحث" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.
ويشير موقع المؤسسة، إلى أن المركبة "بروغريس إم إس -17" حملت إلى المحطة الفضائية الدولية معدات وأجهزة لإجراء التجارب العلمية وعمليات الصيانة اللازمة، ووقودا للمحطة، وماء الشرب ومواد غذائية وأشياء أخرى للرواد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق