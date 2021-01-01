

مرسيدس ستجمع علامات AMG ومايباخ وG-Class في قسم جديد مرسيدس ستجمع علامات AMG ومايباخ وG-Class في قسم جديد

هل تسائلتم كيف ستستمر سيارات مرسيدس الكلاسيكية في عصر التحول للسيارات الكهربائية، لدى مرسيدس الجواب.



يكشف تقرير أوروبي أن الشركة الألمانية تعمل على توحيد إدارة علاماتها الفرعية AMG ومايباخ وG-Class التي يجمع بينما المحركات القوية، دقة الشريحة المستهدفة من العملاء، والفخامة، بينما تختلف تلك العلامات حيث تركز AMG على الأداء الرياضي ومايباخ على الفخامة والتميز العالي، وتركز G-Class على الطرق الوعرة والمغامرات والصيد.



يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دايملر Ola Kallenius أن العلامات الثلاث يمكن أن تعمل بشكل أفضل في هيئة إدارة واحدة لأنها تركز جميعها على المبيعات ذات الهامش المرتفع، ويعتبر المرشح الأقوى لقيادة الإدارة الجديدة هو رئيس AMG الحالي، Philipp Schiemer.

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دون تأكيد رسمي من الشركة حتى اللحظة، فقد قال متحدث أن العلامات التجارية الثلاث ستحافظ على “استقلاليتها وهوياتها القوية وثقافاتها المؤسسية المتطورة لكنها ستوسعها وتشحذها”، ومن المنتظر أن تعلن مرسيدس عن تفاصيل لاحقاً.