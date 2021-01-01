مرسيدس تريد التحول للسيارات الكهربائية بالكامل

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مرسيدس تريد التحول للسيارات الكهربائية بالكامل

أعلنت مرسيدس عن رغبتها بصنع السيارات الكهربائية حصرياً، ولكنها قالت أن التحول سيأخذ سنوات طويلة.

ستسعى مرسيدس حتى نهاية العقد لزيادة عدد سياراتها الكهربائية وتقليص عدد سيارات الوقود، ولكنها مع ذلك لم تحدد أي موعد لنهاية سيارات الوقود وقد يستغرق الأمر أطول من مجرد عقد من الزمن. وستظل الشركة توفر سيارات الوقود في الأسواق التي لا تتمتع ببنية تحتية كافية للسيارات الكهربائية.

على المدى القريب، ستقدم مرسيدس بديل كهربائي من جميع سياراتها مثل سيارات EQS و EQB و EQA وسنشهد وصول سيارة EQE في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب EQS SUV أو في أوائل العام القادم.

المصدر: سعودى شفت

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