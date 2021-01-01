مدى خطورة خلع الأسنان والضروس على مريض السكري؟.. طبيب أسنان يُجيب



مريض السكري مريض السكري

يعاني أكثر من 8 ملايين مصري بمرض السكري المنتشر في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل مصر تحتل مرتبة مرتفعة عالميا في معدل الإصابة بهذا المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية.







وتتسبب الإصابة بمرض السكري في تعرض المريض للعديد من المشاكل الصحية، أبرزها تأثر الأسنان ولجوء المريض إلى طبيب الأسنان المتخصص لخلع الأسنان أو الضروس، والتي بدورها قد تشكل خطر على صحته كلما تأخر في اللجوء إلى الطبيب.

قد يعجبك أيضا...

وبسؤال طبيب الأسنان والمتخصص في علاج جذور الأسنان، محمد إبراهيم، بشأن كيفية الخلع مع مريض السكري، أجاب قائلاً: «إنه إذا كان هناك حل آخر أمام مريض السكري من ناحية اللجوء إلى حشو العصب، يجب أن يلجأ إلى الحشو وأن يبتعد تمامًا عن عملية الخلع».وأوضح طبيب الأسنان، إنه إذا لا يُوجد أمام مريض السكري إلا عملية الخلع، يجب عليه اللجوء إلى فحص نسبة السكر في الدم قبل الخلع للتأكد من عدم مشاكل صحية؛ حتى لا تُسبب خطورة على المريض، كتورم اللثة وتلوث الجرح، وصعوبة التئامه وغيرها من كل هذه الأمور، وحتى لا يُؤثر السكر على صحته لكونه يصوم لساعات طويلة بعد الخلع.ويُضيف إبراهيم، أنه يجب على مريض السكري تناول المضاد الحيوي قبل موعد الخلع بـ24 ساعة، حيثُ يستمر في تناوله بعد الخلع بأمر الطبيب المتخصص، بالإضافة إلى الالتزام بأوامر الطبيب بعد إجراء الخلع، والحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي ضغوطات نفسية.ويُشير إبراهيم، إلى أنه يجب سرعة التوجه للطبيب المختص فورًا عند حدوث أي مضاعفات لتلقي العلاج المناسب، في الوقت الذي يجب فيه ضبط معدل السكر عمومًا للحفاظ على الصحة ولتفادي فقد الأسنان وحدوث أي التهابات، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على صحة الفم جيدًا لالتئام الجرح سريعًا وعدم تلوثه، لأنَّ ارتفاع نسبة السكر تصعّب عملية التئام الجروح.