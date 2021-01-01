

ما هو مرض «البري بري» وأعراضه؟ ما هو مرض «البري بري» وأعراضه؟

نسمع دائما عن مرض «البري بري» أو تمر ٱذاننا الكلمة ونعتقد أنها مزاحا، ولكن هل هو مرض بالفعل وله أعراض؟! نعم مرض البري بري هو اضطراب يمكن أن يحدث عندما يعاني الشخص من نقص في الثيامين "فيتامين ب1"، ويؤدي النقص الحاد في هذه العنصر إلى تلف دائم في الجهاز العصبي والقلب.



تأتي كلمة البري بري من كلمة سنهالية تعني "الضعف الشديد"، لأنها يمكن أن تسبب أعراضا شديدة ومهددة للحياة.



تفاصيل المرض :

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هو حالة خطيرة ومهددة للحياة تتطور إذا كان الشخص يعاني من نقص حاد في الثيامين. الثيامين عنصر غذائي أساسي نحصل عليه من خلال النظام الغذائي، ويلعب دورا في عديد من وظائف الجسم.وقد يمنع نقصه الشديد الجسم من أداء هذه الوظائف بشكل صحيح، تشمل هذه الوظائف:تكسير الكربوهيدرات.تقلص العضلات.التوصيل في الخلايا العصبية.خلق الجلوكوز.تكوين الأحماض التي تساعد على الهضم.هناك نوعان رئيسيان من البري بري:١- مرض البري بري الرطب، والذي يؤثر بشكل رئيسي في القلب والأوعية الدموية، ما يتسبب في ضعف الدورة الدموية وتراكم السوائل في الأنسجة.٢ - البري بري الجاف، الذي يؤثر بشكل أساسي في الجهاز العصبي، ويؤدي إلى تنكس الأعصاب.يبدأ التنكس عادة في الساقين والذراعين وقد يؤدي إلى ضمور العضلات وفقدان ردود الفعل.تختلف أعراض مرض البري بري حسب نوعه، وتشمل أعراض النوع الرطب منه:ضيق في التنفس خلال النشاط البدني.ضيق التنفس عند الاستيقاظ.سرعة دقات القلب.تورم أسفل الساقين.بينما تشمل أعراض مرض البري بري الجاف:انخفاض وظيفة العضلات، خاصة في أسفل الساقين.وخزا أو فقدان الإحساس في القدمين واليدين.ألما.تشوشا ذهنيا.صعوبة الكلام.التقيؤ.حركة العين اللاإرادية.شللا.