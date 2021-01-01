أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ربا" قتاليا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين.
وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترا)، و28 ربا قتاليا مدرعا للقوات الخاصة، لنش قاطرة)، مشيرا إلي أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".
سلاح الـ"رب" القتالي"..
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التعليقات على ما هو سلاح الـ"ربا" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟ (صور)
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