

ما لا تعرفه عن سماعات أوبو الجديدة بمصر ما لا تعرفه عن سماعات أوبو الجديدة بمصر

أعلنت OPPO للصوتيات عن أحدث إصدارات سلسلة سماعات أذن OPPO Enco من خلال سماعاتOPPO Enco Air اللاسلكية الحقيقية. مع تصميم ملفت للنظر، صوتيات عالية الجودة، أدوات التحكم باللمس المريحة، وخصائص تركز على راحة المستخدم، تعد هذه السماعات المنافس الأقوى لأحدث المعدات اللاسلكية الجديدة هذا الصيف.







OPPO Enco Air هي أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية في العالم تحصل على شهادة الأداء العالي/التباطؤ المنخفض للسماعات اللاسلكية الحقيقية من شركة الاختبار التكنولوجي الألمانية المعروفة حول العالم TÜV Rheinland – حيث نجحت السماعات في الاختبارات الشاملة ونظام تقييم الشركة. قدرات OPPO Enco Air التي أهلتها للفوز بهذه الشهادة تثبت أداء السماعة المذهل والذي يظهر ليس فقط بالدعاية ولكن بشهادة جهات مستقلة.

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تتميز حافظة شحنOPPO Enco Air بخامات مط مريحة للعين وملمس مريح وفخم، بينما الغطاء العلوى يجذب الأنظار بتصميمه الشفاف المبتكر. السماعات متوفرة بلونين – الأبيض الضبابي والأسود الضبابي- وكلاهما منعش وأنيق.لضمان راحة الاستخدام، تتميز سماعات أذنOPPO Enco Air بتصميم شبه-في-الأذن تم اختباره وتحسينه ليلائم أذن المستخدم بقوة وراحة. وبوزن فائق الخفة يبلغ ٣.٧٥ جم، قد ينسى المستخدمون أنهم يرتدون هذه المعدات الصوتية. كذلك السماعات مقاومة للماء بمعايير IPX4، مما يعني أنها مقاومة للرذاذ الذي يمكن أن تتعرض له في الحياة اليومية، مما يجعلها ممتازة لجميع المناسبات.سماعات OPPO اللاسلكية الحقيقية يفضلها المستخدمون لجودة صوتها الممتازة، لذلك فليس غريباً أنOPPO Enco Air تسعى للحفاظ على ذات التقليد. السماعات مصنوعة بفتحات خاصة محسنة للصوت الجهير ومحركات مركبات التيتانيوم ١٢ مم، ومصممة لتقديم مزيج متوازن ما بين الصوت الجهير السميك والقوي والمدى المتوسط الصافي وصولاً إلى النغمات العالية. تدعم سماعاتOPPO Enco Air التشفير الصوتي المتقدم (AAC) وتشفير النطاق الفرعي(SBC)– وكلاهما مصممين لإمداد المستخدمين بتجربة صوتية أكثر تفصيلاً، أصالة، وجودة.الطاقة طويلة المدى وسريعة الشحن في OPPO Enco Air ممتازة للمستخدمين الذين يقلقون حيال عمر البطارية. مع حافظة الشحن، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوقت تشغيل حتى ٨ ساعات بشحن مدته ١٠ دقائق فقط، وتشغيل حتى ٢٤ ساعة بعد شحن كامل، لتصبح السماعات أداة مثالية للاستماع طوال اليوم.