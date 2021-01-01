

مايكروسوفت تطلق خدمة Xbox Cloud Gaming لأجهزة iOS والكمبيوتر مايكروسوفت تطلق خدمة Xbox Cloud Gaming لأجهزة iOS والكمبيوتر

قامت Microsoft بتوسيع خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming حيث أعلنت عن وصول الإصدار التجريبي من هذه الخدمة إلى الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام iOS وأجهزة الكمبيوتر (Windows وMAC) في 22 دولة حول العالم وذلك للمشتركين في خدمة Xbox Game Pass Ultimate حيث يمكنهم بدء اللعب والاختيار من بين أكثر من 100 لعبة على الفور.



يمكن للاعبين الوصول إلى Xbox Cloud Gaming من خلال xbox.com/play ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب Xbox الخاص بك، مع العلم أنك إذا كنت تستخدم أجهزة iPhone أو iPad فسيتوجب عليك الدخول إلى هذا الرابط من خلال متصفح Safari لأنه لا يعمل في المتصفحات الأخرى أما إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام macOS فيمكنك الوصول من خلال متصفح Microsoft Edge وSafari، وفي حالة إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windwos فيمكنك اللعب من المتصفح الذي تريده بما في ذلك متصفح Google Chrome.



تم التأكيد على أن الألعاب التي ستصل مع هذه الخدمة الجديد ستعمل على السحابة على أجهزة Xbox Series X المخصصة وسيتم بثها بسرعة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية وسيتم لعبها بواسطة وحدة التحكم اللاسلكية من Xbox أو التي يتم توصيلها عبر كابل USB، مع العلم أنه يتم تقديم الدعم لمجموعة متنوعة من عناصر التحكم بما في ذلك DualSense لجهاز PlayStation 5 وبمجرد توصيله بالهاتف المحمول أو الكمبيوتر لن يواجه المتصفح مشكلة في اكتشافه، وفي حالة إذا كنت تفضل الاستمتاع بالألعاب باستخدام أدوات التحكم باللمس على نظام iOS فتذكر أن ليست كل الألعاب مهيأة لتجربة اللمس.

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وكما ذكرنا في السابق فإن البلدان التي ستدعم خدمة Xbox Cloud Gaming تتمثل في النمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وكوريا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.