مايكروسوفت تصدر تحديثات طارئة لأنظمة ويندوز

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مايكروسوفت تصدر تحديثات طارئة لأنظمة ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها اطلقت بعض التحديثات الطارئة لأنظمة ويندوز لتفادي خطر ثغرة برمجية من الممكن أن تؤثر على أمن البيانات في تلك الأنظمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها مايكروسوفت مؤخرا جاءت بعد اكتشاف ثغرة PrintNightmare البرمجية في خدمات Windows Print Spooler بأنظمة ويندوز.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المخترقين يمكنهم استغلال الثغرة المذكورة لاختراق الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو تثبيت برمجيات من الممكن أن تهدد أمن بيانات مستخدمي الحواسب.

وأوضحت مايكروسوفت أنها أطلقت تحديثات برمجية طارئة لأنظمة "ويندوز7" التي توقف دعمها رسميا العام الماضي، كما تعمل على إطلاق تحديثات لـ Windows 10 و Windows Server 2019، و Windows Server 2012 R2، و Windows Server 2008و Windows RT 8.1.

كما نصحت الشركة مستخدمي حواسب ويندوز بتثبيت التحديثات البرمجية التي أطلقتها اعتبارا من 6 يوليو الجاري، وكذلك التحديثات التي ستطلق بعدها.

المصدر: روسيا اليوم

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