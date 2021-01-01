مايكروسوفت تصدر تحديثات طارئة لأنظمة ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها اطلقت بعض التحديثات الطارئة لأنظمة ويندوز لتفادي خطر ثغرة برمجية من الممكن أن تؤثر على أمن البيانات في تلك الأنظمة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها مايكروسوفت مؤخرا جاءت بعد اكتشاف ثغرة PrintNightmare البرمجية في خدمات Windows Print Spooler بأنظمة ويندوز.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المخترقين يمكنهم استغلال الثغرة المذكورة لاختراق الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو تثبيت برمجيات من الممكن أن تهدد أمن بيانات مستخدمي الحواسب.
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