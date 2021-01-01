أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، منذ أيام، تحديثا لثغرة أمنية خطيرة تسمى 'nightmare' أو الكابوس لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 ، ولكن يبدو أن التحديث لم يكن كافيا أو فعالا لدرجة أن التحديث لم يستطع السيطرة على الشغرة كما حدثت عدة مشكلات أخرى بسبب التحديث.
وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن ثغرة 'nightmare' أو الكابوس ثغرة خطيرة للغاية لدرجة أنها تقوم بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد في أجهزة ويندوز 10 ، كما أنها تسمح للهاكرز باستغلالها بنجاح لتشغيل تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات SYSTEM .
ويمكن للهاكرز من خلال ثغرة الكابوس تثبيت البرامج أو العرض أو التغيير أو حذف البيانات أو حتى القيام بإنشاء حسابات جديدة مع حقوق المستخدم كاملة.
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التعليقات على مايكروسوفت تحذر مستخدمي ويندوز 10 من الكابوس
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