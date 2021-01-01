

مايكروسوفت تحذر مستخدمي ويندوز 10 من الكابوس مايكروسوفت تحذر مستخدمي ويندوز 10 من الكابوس

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، منذ أيام، تحديثا لثغرة أمنية خطيرة تسمى 'nightmare' أو الكابوس لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 ، ولكن يبدو أن التحديث لم يكن كافيا أو فعالا لدرجة أن التحديث لم يستطع السيطرة على الشغرة كما حدثت عدة مشكلات أخرى بسبب التحديث.



وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن ثغرة 'nightmare' أو الكابوس ثغرة خطيرة للغاية لدرجة أنها تقوم بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد في أجهزة ويندوز 10 ، كما أنها تسمح للهاكرز باستغلالها بنجاح لتشغيل تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات SYSTEM .



ويمكن للهاكرز من خلال ثغرة الكابوس تثبيت البرامج أو العرض أو التغيير أو حذف البيانات أو حتى القيام بإنشاء حسابات جديدة مع حقوق المستخدم كاملة.

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ولم يستطع التحديث الذي قامت به مايكروسوفت للسيطرة على ثغرة الكابوس من حل المشكلة ولكنه ترك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين مفتوحة للهجوم من الهاكرز.واشتكى عدد كبير من مستخدمي نظام ويندوز 10 حيث قال قال أحد المستخدمين على صفحة منتدى Zebra: "نشهد نفس المشكلات والحل الوحيد الآن هو إلغاء تثبيت التحديث".كما نتج عن تحديث ثغرة الكابوس الذي أصدرته مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز 10 توقف جميع أجهزة الطابعة المتصلة بأجهزة الكمبيوتر التي حصلت على التحديث، مما جعلها غير قابلة للاستخدام.وأكدت شركة مايكروسوفت وجود المشكلة كما وعدت بالقيام بإصلاحها لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق 24 ساعة على الأقل لعملاء ويندوز بالإضافة إلى أنها وعدت بالسيطرة على جميع المشكلات الناتجة عن التحديث.