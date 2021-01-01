

مايكروسوفت تحذر جميع مستخدمي ويندوز 7 و 10 حول العالم.. لهذا السبب مايكروسوفت تحذر جميع مستخدمي ويندوز 7 و 10 حول العالم.. لهذا السبب

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو نظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 10 والبالغ عددهم مئات الملايين من المستخدمين، وذلك بسبب ثغرة أمنية خطيرة تسمى zero-day أو يوم الصفر قد يتم استغلالها من قبل الهاكرز واختراق المستخدمين.



وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن شركة مايكروسوفت نبهت مستخدمي ويندوز 7 وويندوز 10 من أن الثغرة هي الأكثر إثارة للقلق، حيث يمكن للهاكرز اختراق المستخدمين في أى وقت.

وأكدت شركة مايكروسوفت على أن جميع مستخدمي إصدارات ويندوز معرضون للخطر حيث أن المشكلة غير مصححة وحرجة جدا حيث تكمن في خدمة Windows Print Spooler.



كيف تؤثر الثغرة الأمنية على مستخدمي ويندوز ؟

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وتسمح الثغرة للهاكرز بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد على مستوى نظام ويندوز ، واستخدام الثغرة لتثبيت برنامج على جهازك ، بما في ذلك التطبيقات و أرقام الحسابات المصرفية وكلمات المرور ، وتغيير البيانات الموجودة المحفوظة على الكمبيوتر المحمول أو حذف المستندات مع الاحتفاظ بنسخة سليمة حتى تقوم دفع ما يصل.وتم اكتشاف التهديد من قبل باحثي الأمن السيبراني في شركة Sangfor ، في أعقاب اكتشاف هذا التهديد ، أصدرت شركة مايكروسوفت تحذيرًا أمنيًا.وقالت شركة مايكروسوفت إنها على دراية بالثغرة الأمنية التي تؤثر على تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد والتي تؤثر على خدمة Windows Print Spooler وتحقق فيها ، وقد خصصت وضع CVE-2021-34527 لهذه الثغرة الأمنية، حيث أنه وضع متطور وخطير، كما وستقوم بتحديث المشكلة عند توفر مزيد من المعلومات.وفقا للصحيفة فإنه بينما تنصح شركة مايكروسوفت مستخدمي ويندوز بتثبيت تحديث 8 يونيو ، فإنه لا يتوفر تصحيح محدد حتى الآن.