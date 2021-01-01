

ماسك للشعر الجاف والمتقصف والباهت ماسك للشعر الجاف والمتقصف والباهت

يمكن استخدام ماسك للشعر بنفس فكرة ماسكات الوجه، الكثير من الفتيات رغم اهتمامهن بالعناية بأنفسهن لا يعرفن مدى أهمية ماسكات الشعر وأنها من ضمن الخطوات الهامة في العناية بأي نوع من أنواع الشعر، فماسكات الشعر تحتوي على مواد مغذية مكثفة لزيادة صحة الشعر ولمعانة ونعومته، وأفضل طريقة لعمل أقنعة الشعر هي ترك القناع على الشعر لمدة تتراوح ما بين ساعة وساعتين ثم غسل الشعر، وأفضل المكونات لعمل قناع للشعر هي المكونات الطبيعية التي توجد لديك في منزلك والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.



ماسك للشعر الجاف والمتقصف والباهت

سخني 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في حمام مائي.

أضيفي إليه القليل من جل الصبار.

قلبي المزيج وادهني به خصلات شعرك بشكل مكثف.

ارتدي بونيه الشعر ثم اربطي شعرك بإيشارب منزلي قديم لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بالشامبو وستجدي فرقاً كبيراً.

مع الاستمرار على هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع سوف تشعرين بالفرق الحقيقي فشعرك سيصبح صحياً وناعماً وخالياً من التقصف وسيقل تساقطه أيضاً.

خلطات للشعر الجاف

يحتاج الشعر الجاف إلى عناية خاصة واهتمام مستمر، يفضل عمل ماسكات دورية للشعر الجاف مرة كل أسبوع بالتبادل مع حمام الكريم، يتم عمل ماسك مكون من العسل والزبادي وزيت الزيتون بنسب متساوية مع التقليب الجيد حتى يتجانس الماسك ثم يقسم الشعر إلى خصلات ويوزع الماسك عليها جيداً ويترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالشامبو.



ماسك للشعر بالمايونيز

يعد المايونيز من الحلول الجيدة للشعر الجاف والهايش، فهو يغذي الشعر ويمنحه نعومة رائعة، يوضع المايونيز بشكل مباشر على الشعر مثل الكريم بدون أي إضافات أخرى، قد يضاف إليه زيت الزيتون أيضاً للمزيد من الترطيب، يترك المايونيز على الشعر من ساعة إلى ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالطريقة التقليدية.

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ماسك للشعر التالفيحتاج الشعر التالف من أثر مواد الفرد والصبغات إلى عناية مكثفة ومواد مغذية للشعر لإعادة بنائه وترميمه بشكل مناسب، استخدمي ماسك الموز وزيت الزيتون التالي لتتخلصي من تلف الشعر بكل سهولة:يتم هرس ثمرة من الموز بشكل جيد حتى لا تصبح فيها أي فتات أو تكتلات.نضيف ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عسل النحل ونقلب جيداً حتى يصبح الماسك متجانساً.نضع الماسك على خصلات الشعر ثم ننتظر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.نغسل بعدها الشعر بالطريقة المعتادة.أفضل ماسكات للشعر المقصف والمتساقطهناك أكتر من ماسك للشعر المتقصف والذي يعاني من التساقط بمقدار كبير، نذكر لكم منها الأقنعة التالية التي ستبهركم بنتائجها المتميزة:قناع الجرجير وزيت الزيتونضعي رابطة من الجرجير في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عليه مقدار فنجان من زيت الزيتون.اخلطي الوصفة جيداً ثم ضعيها في علبة في الثلاجة محكمة الإغلاق.خذي من الوصفة ما يكفيك ثم احتفظي بالباقي في الثلاجة لمرات تالية.ادهني من الوصفة على كامل خصلات الشعر ثم غط شعرك باستخدام كاب الشعر واربطيه بإيشارب.يغسل الشعر وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع.قناع البيض وزيت الخروعضعي صفار بيضة في طبق ثم أضيفي عليها مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، تلك الوصفة تكفي الشعر الخفيف متوسط الطول، يمكنك زيادة الكميات إذا كان شعرك طويلاً أو كثيفاً.امزجي الخليط جيداً ثم ضعيه على خصلات شعرك باستثناء الجذور حتى لا تتكون القشرة في فروة رأسك.يفضل ألا تزيد مدة وضع هذا الماسك على الشعر أكثر من ساعة واحدة ثم يتم غسله بالشامبو جيداً من أثر البيض.