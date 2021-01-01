مازيراتي تطلق نسخة ملونة من ليفانتي لاستعراض خياراتها للعملاء

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صورة الخبر: مازيراتي تطلق نسخة ملونة من ليفانتي لاستعراض خياراتها للعملاء
مازيراتي تطلق نسخة ملونة من ليفانتي لاستعراض خياراتها للعملاء

كشفت مازيراتي عن سيارة فنية من ليفانتي توريفو، والتي تستعرض ما يمكن للعملاء الحصول عليه عند الطلب.

تصف الشركة هذه النسخة من السيارة بأنها “انفجار للإبداع و عرض نادر لحرية التعبير” وحصلت السيارة على واجهة ملونة كما لو كانت فقاعة من الصابون، وكذلك وضعت الشركة لمسة مماثلة على الرفارف، وفي الداخل كان الإبداع حاضراً من خلال الأجزاء المطلية بنفس الأسلوب وبلمسة من اللون الخارجي للسيارة أيضاً.

تذهب السيارة لمالك مطعم إيطالي معجب ومشجع لعلامة مازيراتي، وتتميز ليفانتي تروفيو بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر ينتج 572 حصان و729 نيوتن-متر. وتحقق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.9 وتبلغ سرعتها القصوى 301 كم/س.

صورة الخبر: مازيراتي تطلق نسخة ملونة من ليفانتي لاستعراض خياراتها للعملاء

صورة الخبر: مازيراتي تطلق نسخة ملونة من ليفانتي لاستعراض خياراتها للعملاء

المصدر: سعودى شفت

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